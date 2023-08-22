Чуть меньше половины россиян откладывает деньги регулярно

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почти половина россиян — 42% — на регулярной основе откладывают деньги. Об этом сообщается в исследовании банка «Русский стандарт».

Еще 39% респондентов заявили, что откладывать им удается не всегда. Совсем не пользуются такой практикой 19% опрошенных.

На приобретение недвижимости деньги копят 39% россиян. Чуть реже респонденты откладывают на отпуск (24%). Еще 16% копят на машину, 14% — на ремонт, а 7% — на обучение.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Интересно, что копить деньги большинство участников опроса начали еще в молодости. 36% респондентов стали сознательно заниматься этим практически с первых заработков — с 18—25 лет. На втором месте — возраст 26—35 лет (30%). А на третьем месте оказался ответ «в детстве или в подростковом возрасте», за который проголосовали 18% респондентов. Замыкают рейтинг россияне, которые начали сберегать в 36—45 лет с долей в 11% и после 45 лет — 5% соответственно, — заявил представитель банка.

Напомним, 16% опрошенных казанцев, или каждый шестой, намерены в старости жить на личные сбережения. На средства, вложенные в НПФ, надеются только 6%. Еще 2% ждут помощи детей.

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Елизавета Пуншева