Сегодня в Казани прогнозируется до +19 градусов
В четверг, 24 августа, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани ожидается от +17 до +19 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +14 до +19°С.
Также в Казани ожидается северный, северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 4—9 м/с.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе продолжится снижение температуры воздуха. По ночам она может опускаться до +4 градусов.
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