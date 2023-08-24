Сегодня в Казани прогнозируется до +19 градусов

В четверг, 24 августа, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +17 до +19 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +14 до +19°С.

Также в Казани ожидается северный, северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 4—9 м/с.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе продолжится снижение температуры воздуха. По ночам она может опускаться до +4 градусов.

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Татьяна Демина