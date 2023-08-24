Более половины самозанятых казанцев получали от работодателей штрафы

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Со штрафами от заказчика сталкивались 62% самозанятых жителей Казани. Для каждого третьего это стало причиной ухода в найм, свидетельствует исследование аналитического центра «Консоль.Про».

Регулярно штрафы выплачивают 43,5% респондентов. Среди причин казанские самозанятые называли некачественное выполнение заказа (43,5%), опоздания (15,9%), порчу имущества заказчика (24,6%), прогулы (11,6%) и порчу формы работодателя(4,4%). В большинстве случаев (77,6%) взыскания предусмотрены договором.

После получения штрафов в найм ушло 35,8% опрошенных казанцев. Однако на такое же количество самозанятых взыскание никак не повлияло, а 20,9% решили сменить заказчика или сферу деятельности.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В то же время подавляющее большинство (97,1%) респондентов хотя бы раз полностью или частично не получали оплату за свои услуги. Сталкивались с обманом неоднократно 44,9% самозанятых. Восстановить справедливость получилось у 36%. Еще 19,4% опрошенных в подобных ситуациях расставались с недобросовестными заказчиками.

Несли убытки до 10 тысяч рублей 43,8% опрошенных, 20—40 тысяч рублей теряли 37,5%. Суммы более 100 тысяч рублей лишались менее 1% самозанятых из Казани.

Напомним, с начала этого года количество самозанятых в Татарстане выросло на 30,5 тысячи человек. Суммарно задекларированный доход самозанятых в республике составил более 22,5 млрд рублей.

Эксперты считают, что увеличение количества самозанятых как по Татарстану, так и всей по России связано с расширением рынка труда и доступом к большому количестве вакансий.

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Галия Гарифуллина