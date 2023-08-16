Эксперты назвали причины роста числа самозанятых в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Увеличение количества самозанятых как по Татарстану, так и всей по России связано с расширением рынка труда и доступом к большому количестве вакансий. Об этом РБК «Татарстан» сообщил первый заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты республики Артур Николаев.

— Количество самозанятых увеличилось на 23% по всей России. Это общий тренд. Такой рост связан с доступом к большому количеству вакансий, например в курьерских службах, с расширением рынка, появлением новых форматов, а также с периодом активизации студентов, созданием ими собственных индивидуальных предприятий и подработок, — заявил он.

По данным сервиса «Мой бизнес», такая тенденция может быть связана с перерегистрацией людей в самозанятые. При этом количество организаций малого и среднего бизнеса в этот же период увеличилось в России на 4,5% — до 6,3 млн.

— Рост произошел за счет микропредприятий. Количество малых предприятий уменьшилось, а число средних осталось почти на том же уровне, — сообщили в пресс-службе платформы.

Количество самозанятых в Татарстане увеличилось на 30,5 тысячи человек с начала этого года. Суммарно задекларированный доход татарстанских самозанятых составил более 22,5 млрд рублей.

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Елизавета Пуншева