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«Ак Барс» определился с составом на игру с «Ладой»

12:43, 23.08.2023
«Ак Барс» определился с составом на игру с «Ладой»
Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов

ХК «Ак Барс» определил состав на первую игру Кубка губернатора Челябинской области с «Ладой», сообщает пресс-служба клуба.

  • Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
  • Дмитрий Юдин — Константин Лучевников, Дамир Жафяров — Илья Сафонов (а) — Евгений Свечников;
  • Никита Евсеев — Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (к) — Дмитрий Яшкин;
  • Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Кирилл Петров;
  • Даниил Журавлев — Кристиан Хенкель, Артем Лукоянов (а) — Артем Галимов — Никита Дыняк.

В состав не попал капитан «Ак Барса» Александр Радулов. Вместо него сыграет новичок команды Евгений Свечников.

Встреча пройдет в Челябинске, начало — в 13.00 мск.

Главный тренер казанского «Ак Барса» взял на Кубок губернатора Челябинской области 25 хоккеистов. Предсезонный турнир будет проходить с 23 по 26 августа.

В Казани 30 августа — в День республики и города — «Ак Барс» проведет презентацию состава команды на сезон 2023/24. Ряд мероприятий состоится у Центра семьи «Казан». Команда всем составом поднимется на сцену в 19.00.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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