«Ак Барс» определился с составом на игру с «Ладой»
ХК «Ак Барс» определил состав на первую игру Кубка губернатора Челябинской области с «Ладой», сообщает пресс-служба клуба.
- Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
- Дмитрий Юдин — Константин Лучевников, Дамир Жафяров — Илья Сафонов (а) — Евгений Свечников;
- Никита Евсеев — Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (к) — Дмитрий Яшкин;
- Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Кирилл Петров;
- Даниил Журавлев — Кристиан Хенкель, Артем Лукоянов (а) — Артем Галимов — Никита Дыняк.
В состав не попал капитан «Ак Барса» Александр Радулов. Вместо него сыграет новичок команды Евгений Свечников.
Встреча пройдет в Челябинске, начало — в 13.00 мск.
Главный тренер казанского «Ак Барса» взял на Кубок губернатора Челябинской области 25 хоккеистов. Предсезонный турнир будет проходить с 23 по 26 августа.
В Казани 30 августа — в День республики и города — «Ак Барс» проведет презентацию состава команды на сезон 2023/24. Ряд мероприятий состоится у Центра семьи «Казан». Команда всем составом поднимется на сцену в 19.00.
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