Финансирование развития культуры в Казани увеличат до 14 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани финансирование муниципальной программы развития культуры увеличат с более чем 12 млрд рублей до 13,9 млрд. Это следует из проекта постановления исполкома города.



Большую часть суммы выделят из бюджета Казани — 11,3 млрд рублей. Еще 1,4 млрд планируют привлечь из внебюджетных средств. Татарстан вложит в программу 1,1 миллиарда.

В 2024 году на развитие культуры в Казани потратят 2 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

«Реальное время» писало, что Татарстан готовится к новому этапу реализации программы развития сферы туризма и гостеприимства. Действует она в республике с 2014 года и рассчитана до 2025-го.

Еще в республике увеличили общий объем финансирования государственной программы развития сферы туризма и гостеприимства в республике. Он составит 8,027 млрд рублей. Ранее объем финансирования программы развития сферы туризма и гостеприимства составлял 7,4 млрд рублей. Таким образом, он вырос на 610,3 млн рублей.

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Маргарита Головатенко