В Татарстане прокуратура проверяет причины 10-часовой задержки рейса Казань — Омск

Татарская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства 10-часовой задержки вылета самолета из аэропорта Казани в Омск, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.



Рейс №RWZ-1624 авиакомпании Red Wings задержали 22 августа в связи с технической неисправностью воздушного судна. Самолет вылетел по маршруту лишь в 08 часов 27 минут 23 августа. На рейс было зарегистрировано 86 пассажиров.

Пассажирам предоставили горячее питание и прохладительные напитки. Однако в нарушение федеральных авиационных правил на время ожидания авиакомпанией пассажирам не предоставили услуги по проживанию в гостинице.

Татарская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июле Камская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров после длительной задержки рейса самолета в аэропорту Бегишево. Самолет должен был вылететь в 05.25, но отправление состоялось только в 14.33. Время задержки составило 9 часов 15 минут.

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Маргарита Головатенко