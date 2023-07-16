В аэропорту Бегишево задержали рейс на 7,5 часа — прокуратура начала проверку

Камская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров после длительной задержки рейса самолета в аэропорту Бегишево, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.



По предварительным данным, 16 июля рейс №А4567 сообщением Набережные Челны — Нижневартовск авиакомпании «Азимут», который должен был отправиться в 05.25, стартовал только в 13.00. Рейс задержали по технической причине.

На рейс было зарегистрировано 95 пассажиров, десять из которых — дети. Им предоставили услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

— Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

Накануне с опозданием почти на полтора часа «Аэрофлот» начал посадку туристов на чартерный рейс AFL804/ SU804, отправляющийся из Казани в Анталью. По расписанию самолет Boeing 737-800 должен был вылететь в 17.10, а фактически пассажиров стали принимать на борт в 18.30.



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Маргарита Головатенко