Задержка рейса в аэропорту Бегишево составила более 9 часов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рейс №А4567 вылетел из Набережных Челнов в Нижневартовск в 14.33. Об этом сообщают в Приволжской транспортной прокуратуре.

При этом вылететь самолет должен был в 05.25. Время задержки составило 9 часов 15 минут.

Отмечается, что жалоб и обращений от пассажиров не поступало.

Напомним, Камская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров после длительной задержки рейса самолета в аэропорту Бегишево. На рейс было зарегистрировано 95 пассажиров, десять из которых — дети. Им предоставили услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева