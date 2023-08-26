Бюджет Верхнеуслонского района Татарстана в первом полугодии исполнен с дефицитом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполком Верхнеуслонского района Татарстана утвердил решение об исполнении бюджета за январь — июнь 2023 года. Он исполнен с дефицитом 41,458 млн рублей при плане годовом плане в 78,278 млн рублей.

Расходы бюджета Верхнеуслонского района Татарстана по итогам первого полугодия исполнены на 48,1%. Они составили 463,4 млн рублей при плане на 2023 год в 963,5 млн рублей.

В частности, на общегосударственные расходы из бюджета потратили 64,8 млн рублей, на национальную экономику — 27,6 млн рублей, на образование — 271,9 млн рублей, на здравоохранение — 104 тысячи рублей, на социальную политику — 7,4 млн рублей, на физическую культуру и спорт — 17,6 млн рублей. Расходы по статье «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 2,31 млн рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Доходы бюджета Верхнеуслонского района Татарстана по итогам шести месяцев составили 421,98 млн рублей. План выполнен на 47,7%.

Налоговые доходы оцениваются в 204,7 млн рублей. План по ним по итогам первого полугодия 2023 года выполнен на 39,6%. По неналоговым доходам он выполнен на 43,4% — 20,4 млн рублей.

Безвозмездные поступления в муниципальный бюджет за январь — июнь составили 196,8 млн рублей. Это 61,2% от годового плана.

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Татьяна Демина