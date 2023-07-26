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Владимир Путин оценил уровень товарооборота России и Египта

21:56, 26.07.2023
Владимир Путин оценил уровень товарооборота России и Египта
Фото: kremlin.ru (архив)

Президент России Владимир Путин рассказал о росте товарооборота с Египтом. Во время беседы с президентом африканской страны Фаттахом ас-Сиси он заявил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 28,8%.

— За пять месяцев текущего года прибавил еще семь процентов к базе прошлого года, — передает высказывание российского лидера RT.

По его информации, треть товарооборота с Африкой приходится на Египет.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Второй саммит и экономический форум «Россия — Африка» состоятся 27—28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. В мероприятиях примет участие и президент Сенегала Маки Салл, который сейчас находится с рабочим визитом в Татарстане.

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Айрат Назипов
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