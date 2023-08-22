Казанец фиктивно прописал в своей квартире свыше 100 иностранцев — ему назначили штраф
В Казани вынесли приговор мужчине, который фиктивно прописал в своей квартире свыше 100 человек из стран ближнего зарубежья. Его признали виновным по ст. 322.3 УК России («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации»).
Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, 38-летний казанец организовал «резиновую квартиру» в сентябре 2021 года. До мая 2023 года он регистрировал в своем жилище мигрантов, которые фактически там не проживали. За свои «услуги» обвиняемый получал по 30 тысяч рублей.
Свою вину фигурант признал. Суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей.
Советский районный суд Казани на днях вынес приговор 44-летнему мужчине за организацию «резиновой квартиры». По похожей схеме казанец прописал в своей квартире семерых мигрантов. Суд назначил ему условное наказание в виде одного года лишения свободы с таким же испытательным сроком.
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