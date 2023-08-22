Казанец фиктивно прописал в своей квартире свыше 100 иностранцев — ему назначили штраф

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани вынесли приговор мужчине, который фиктивно прописал в своей квартире свыше 100 человек из стран ближнего зарубежья. Его признали виновным по ст. 322.3 УК России («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации»).

Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, 38-летний казанец организовал «резиновую квартиру» в сентябре 2021 года. До мая 2023 года он регистрировал в своем жилище мигрантов, которые фактически там не проживали. За свои «услуги» обвиняемый получал по 30 тысяч рублей.

Свою вину фигурант признал. Суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Советский районный суд Казани на днях вынес приговор 44-летнему мужчине за организацию «резиновой квартиры». По похожей схеме казанец прописал в своей квартире семерых мигрантов. Суд назначил ему условное наказание в виде одного года лишения свободы с таким же испытательным сроком.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов