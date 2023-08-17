Казанца осудили за организацию «резиновой квартиры» — он фиктивно прописал семерых иностранцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Советский районный суд Казани вынес приговор 44-летнему мужчине за организацию «резиновой квартиры». Как рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, хозяина жилья признали виновным по ст. 322.3 Уголовного кодекса («Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в России»).

Фигурант уголовного дела зарегистрировал в своем жилище семерых иностранцев еще в мае этого года. Регистрация была фиктивной, так как иностранцы фактически там не проживали.

Свою вину обвиняемый признал. Суд назначил ему условное наказание в виде одного года лишения свободы с таким же испытательным сроком.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июле прокуратура Татарстана обратилась в Советский районный суд города Казани с иском о признании незаконной регистрации фирм в «резиновом офисе». В ноябре — декабре 2022 года в налоговую инспекцию были представлены документы о регистрации 68 юридических лиц. При этом в качестве места регистрации был указан один и тот же адрес в Казани — три нежилых помещения общей площадью 204,8 кв. м, принадлежащие частному лицу. Регистрация юрлиц была фиктивной — представителей исполнительных органов фирм и других офисных работников там не было.

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Айрат Назипов