В Центробанке заявили о нежелании недружественных стран обсуждать с Россией обмен замороженными активами

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Банк России не видит желания контрагентов из недружественных стран обсуждать обмен заблокированными активами. Об этом рассказал первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин.

— Пока мы не видим какого-то желания контрагентов из недружественных стран системно проводить такого рода переговоры, — передает его слова ТАСС.

Чистюхин добавил, что объем активов на счетах типа «С» является значимым и продолжает прирастать, в том числе за счет купонных и дивидендных выплат.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В середине июня Чистюхин говорил, что ЦБ прорабатывает варианты, которые позволят инвесторам избавиться от замороженных из-за санкций активов. Один из вариантов предполагает выкуп заблокированных активов с премией за счет средств иностранцев на счетах типа «С».

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Айрат Назипов