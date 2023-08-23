Россияне стали употреблять больше фастфуда

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

За год в России на 8% возросло число покупок фастфуда. Средний чек при этом увеличился на 10% до 439 рублей в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Больше всего увеличился спрос на хот-доги — рост составил 10% в годовом выражении. На 9% возросло число покупок бургеров, а на 7% — шаурмы.

— В период коронавирусных ограничений точки фастфуда оставались основным каналом продаж общепита, переориентировав на себя клиентов из ресторанов и кафе. Тем не менее спрос на блюда от организаций быстрого питания был заметно ниже допандемийного уровня. После снятия ограничений, с постепенным возвратом спроса к прежней модели потребления, продажи вновь пошли вверх, — объяснили тенденцию в пресс-службе «Чек Индекса».

Ресторанный рынок России претерпел изменения за последние годы. Наряду с фастфудом и сервисами по доставке еды набирают популярность столовые. Россияне стали чаще выбирать заведения общепита с более демократичным ценником — тенденция, которая прослеживается сейчас во всех сферах услуг. Как результат, затраты россиян на питание в столовых и фастфуд выросли в среднем на 6%. В Казани также наблюдается рост популярности этого сегмента, отмечают собеседники «Реального времени» и прогнозируют развитие стритфуда. Подробнее об этих и других трендах ресторанной отрасли — в нашем материале.

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Елизавета Пуншева