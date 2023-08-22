Объем операций по СБП во втором квартале 2023 года вырос в 2,3 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во втором квартале 2023 года объем операций в Системе быстрых платежей (СБП) увеличился до 7 трлн рублей, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года (3 трлн рублей) в 2,3 раза, следует из материалов Банка России.



Количество операций СБП во втором квартале увеличилось до 1,6 млрд — это почти в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2022-го, когда было совершено 0,65 млрд операций.

Число переводов через СБП выросло на 25% — до 1,3 млрд, а их сумма достигла 6,3 трлн рублей, продемонстрировав рост на 27%.

Всего во втором квартале текущего года через СБП оплатили 300 млн покупок на 600 млрд рублей. Это превышает показатели первого квартала в 1,7 и 1,6 раза соответственно.

Банк России реализовал возможность международных переводов через СБП, подключены 12 иностранных банков.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко