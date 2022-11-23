Банк России реализовал возможность международных переводов в СБП

Банк России реализовал возможность международных переводов через Систему быстрых платежей (СБП), подключены 12 иностранных банков, заявил замдиректора департамента национальной платежной системы ЦБ России Олег Перестенко.



Возможность трансграничных переводов через иностранные банки — косвенные участники реализовали с июля, на сегодня подключены 12 иностранных банков из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре СМИ сообщали, что Банк России прорабатывает процедуру перевода по системе быстрых платежей (СБП) в Армению и Казахстан. В ЦБ указывали, что проект хотят запустить в конце 2022 года.



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Маргарита Головатенко