Нижегородский аэропорт принял два рейса из-за ограничений в Москве

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде принял два рейса в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты, введенных в воздушных гаванях Москвы, сообщили «РИА Новости».



Как пояснили изданию в пресс-службе аэропорта, самолеты находились в Нижнем Новгороде недолго и уже улетели в Москву.

Аэропорты Внуково и Домодедово ограничили полеты утром в целях безопасности. Девять рейсов перенаправили на запасные аэродромы. Сейчас аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно.

Утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял девять воздушных судов, следовавших в Москву.

Сегодня утром в Минобороны России заявили об очередной пресеченной попытке Украины осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области.

Накануне региональные авиарейсы, которые временно не принимала Москва, принял Казанский аэропорт. Утром в понедельник на запасном аэродроме приземлились четыре самолета, следовавшие в столицу. Рейсы отправились в изначальный пункт назначения достаточно скоро. В связи с происшествием задерживались рейсы в Москву и вылет из столицы.

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Маргарита Головатенко