ФК «Нефтехимик» уступил московскому «Торпедо»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Нижнекамский «Нефтехимик» потерпел поражение в матче 6-го тура Мелбет Первой лиги. Команда Кирилла Новикова проиграла в гостях московскому «Торпедо» со счетом 2:1.

Быстрый гол в игре забил защитник хозяев Никита Калугин, который отличился на 10-й минуте. Спустя 9 минут игрок «Нефтехимика» Павел Котов восстановил равновесие в счете.

За 5 минут до конца основного времени футболисты «Торпедо» заработали пенальти. Его уверенно реализовал Йорди Рейна, установив окончательный счет в игре.

После шестого тура нижнекамская команда занимает 16-е место в турнирной таблице и находится в зоне вылета. Следующий матч «Нефтехимик» сыграет дома против «Родины». Матч стартует 27 августа в 17:00.

Сегодня Набережночелнинский футбольный клуб «КАМАЗ» не смог одолеть на своем поле тульский «Арсенал». Игра закончилась со счетом 0:0.

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Айрат Назипов