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США призвали своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

19:30, 21.08.2023
США призвали своих граждан немедленно покинуть Белоруссию
Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps

Посольство США настоятельно порекомендовало своим гражданам немедленно покинуть Беларусь. Сообщение опубликовано в соцсетях американского посольства в республике.

— Предупреждение для граждан США: правительство Литвы 18 августа закрыло пограничные переходы с Белоруссией в Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы). Другие пограничные переходы остаются открытыми. Не ездите в Белоруссию. Гражданам США в Белоруссии следует немедленно покинуть страну, — говорится в сообщении.

В начале июля Литва в одностороннем порядке прекратила оформление транспортных средств и физических лиц в пункте пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией. Госпогранкомитет последней возложил ответственность за неудобства и осложнение ситуации на Вильнюс.

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Айрат Назипов
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