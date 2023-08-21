США призвали своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

Посольство США настоятельно порекомендовало своим гражданам немедленно покинуть Беларусь. Сообщение опубликовано в соцсетях американского посольства в республике.

— Предупреждение для граждан США: правительство Литвы 18 августа закрыло пограничные переходы с Белоруссией в Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы). Другие пограничные переходы остаются открытыми. Не ездите в Белоруссию. Гражданам США в Белоруссии следует немедленно покинуть страну, — говорится в сообщении.



В начале июля Литва в одностороннем порядке прекратила оформление транспортных средств и физических лиц в пункте пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией. Госпогранкомитет последней возложил ответственность за неудобства и осложнение ситуации на Вильнюс.



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Айрат Назипов