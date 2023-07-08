Литва перекрыла движение в пункте пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Литва в одностороннем порядке прекратила оформление транспортных средств и физических лиц в пункте пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщает Госпогранкомитет страны.

— Сегодня в 13.00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ответственность за неудобства и осложнение ситуации на границе лежит на Вильнюсе. При этом Минск, в свою очередь, готов продолжать пропускать людей и транспорт.

Напомним, в мае депутаты Государственной думы единогласно приняли решение о необходимости запрета проезда польских фур по территории России, а также лишения возможности заправляться по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза.



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Максим Кокунин