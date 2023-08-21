В Минсельхозе опровергли информацию о существенном росте цен на хлеб

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Информация о существенном росте цен на хлеб в России не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

— Распространяемая информация о существенном росте цен на хлеб не имеет ничего общего с действительностью. Минсельхоз России ожидает, что динамика цен на хлеб в этом году не превысит уровня общей инфляции, — передает слова ведомства «РИА Новости».

Там объяснили, что стоимость хлеба из пшеничной и ржано-пшеничной муки за последний год практически не изменилась ни в оптовом, ни в розничном сегментах. При этом сейчас цены на муку у производителей примерно на 15% ниже, чем годом ранее.

realnoevremya.ru (архив)

В министерстве также отметили, что самообеспеченность России зерном значительно превышает внутренние потребности — 185,4% по итогам 2022 года.

На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба России направила запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы для проверки обоснованности оптово-отпускных цен. После анализа запрашиваемой информации ФАС России сможет сделать выводы о наличии оснований для принятия мер реагирования.



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Айрат Назипов