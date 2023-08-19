ФАС проверит обоснованность роста оптовых цен на мясо птицы в России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы для проверки обоснованности оптово-отпускных цен. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Для проверки обоснованности ценообразования на корма и ветпрепараты запросы были отправлены и производителям кормов для животных и представителям отраслевых ассоциаций.

После анализа запрашиваемой информации ФАС России сможет сделать выводы о наличии оснований для принятия мер реагирования, подытожили в антимонопольной службе.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С 7 по 14 августа в Татарстане выросли средние цены на некоторые продукты питания. В списке подорожавших продуктов подсолнечное масло, вареная и полукопченая колбаса, куры (кроме куриных окорочков) и мороженая неразделанная рыба. Заметнее всего в республике за неделю выросла средняя цена свинины — на 3,78%.



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Айрат Назипов