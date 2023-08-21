В казанском зоопарке Александра Донского нашли нарушения

Зоопарк без лицензии

Казанский проект основателя корпорации Big Funny, сына экс-мэра Архангельска Александра Донского привлек внимание прокуроров. Сотрудники надзорной службы нагрянули с инспекцией в зоопарк предпринимателя, действующий на базе его музея эмоций FunBox на ул. Баумана.

По итогам проверки, которая состоялась в мае этого года, Прокуратура Вахитовского района Казани обратилась с иском к овдовевшей снохе бизнесмена — Донской Татьяне Анатольевне. После смерти Александра Донского-младшего в 2020 году она унаследовала бизнес-империю покойного мужа стоимостью свыше 1 млрд рублей. Донской-старший — скандально известный своими перформансами мэр столицы Поморья и основатель корпорации развлечений Big Funny с филиалами в Барселоне и 8 городах России («Дом великана», «Зеркальный лабиринт», «Дом вверх дном», музей эротики и музей иллюзий). Но при запуске музея в Казани четыре года назад он значился куратором проекта, а учредителем корпорации являлся уже его сын.

Донской-старший известен как основатель корпорации развлечений Big Funny. скриншот realnoevremya.ru видео/ vk.com/video/@alexandr_donskoy_fan

Прокуроры потребовали привлечь ИП Донскую Т.А. к административной ответственности по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ («осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения»). Зоопарк проверяли совместно со специалистами Россельхознадзора, которые подтвердили, что не выдавали предпринимательнице соответствующую лицензию. Согласно прейскуранту цен стоимость посещения составляла 538 рублей, указано в материалах проверки.

Ветеринары не следили за состоянием животных

Гостям на обозрение здесь представлены как домашние, так и дикие животные, а именно: енот-полоскун — 2 экз., зеленая мартышка, сурикат — 2 экз., еж сомалийский, тамарин эдипов, лисы снежные — 4 экз., носуха, морская свинка, шиншилла, куры — 4 экз., змеи Маисовый полос, обыкновенный удав, эублефары, амадины зебровая, перепелки, морские свинки и черепаха.

Проверяющим представили документацию по деятельности зоопарка — журнал учета кормления, поения, обучения, физического состояния, клинического здоровья животных, «карточка учет осмотра животных», «журнал генеральной уборки зоопарка», «график генеральной уборки», ветеринарные свидетельства на животных, проекты содержания (разведения) объектов животного мира. А также показали договор на оказание услуг по обезвреживанию и уничтожению отходов.

Гостям на обозрение здесь представлены как домашние, так и дикие животные. скриншот realnoevremya.ru видео/ vk.com/bigfunny_kzn

В то же время Донской были допущены нарушения отдельных пунктов постановления правительства России №1937 «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию», а именно:

физическое состояние животных, их клиническое здоровье, учет кормления и поения, а также время тренингов и обучения (дрессировок) животных ежедневно не фиксируется в журнале наблюдений за животными, который утверждается руководителем организации;

отсутствует утвержденный руководителем организации кормовой рацион с учетом необходимости обеспечения животных качественными, питательно-ценными кормами, размером и количеством порций соответствующими потребностям конкретных видов и отдельных особей каждого вида животных; отсутствует утвержденный руководителем организации план уборки помещений, предусматривающий периодичность уборки и дезинфекции;

проведение уборки помещений и вольеров не фиксируются в журнале уборки, который утверждается руководителем организации;

отсутствует утвержденный руководителем организации журнал учета дезинфекции, в котором регистрируется проведение мойки и дезинфекции.

Стоимость посещения составляла 538 рублей, указано в материалах проверки. скриншот realnoevremya.ru страницы vk.com/bigfunny_kzn

Кроме того, не заключен трудовой договор со специалистом в области ветеринарии, а также договор о наблюдении (не реже чем один раз в неделю) за состоянием здоровья животных, об оказании плановой и экстренной ветеринарной помощи.

Изучив материалы дела, суд удовлетворил иск прокуроров, и предпринимательницу привлекли к административной ответственности. Правда, Донская отделалась скромным штрафом — в 4 тысячи рублей.

Василя Ширшова