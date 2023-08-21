В Татарстане продлили программу стратегического управления талантами

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Государственную программу «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан» продлили на один год — до 2026-го. Решение закреплено постановлением кабмина региона.

В 2026 году на реализацию программы стратегического управления талантами в Татарстане выделят 100 млн рублей. Аналогичная сумма предусмотрена на этот, следующий и 2025 год.

Общий объем финансирования программы оценивается в 1,28 млрд рублей. Он носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Татарстана.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Программа стратегического управления талантами действует в Татарстане с 2015 года. В прошлом году ее также продлевали на один год — до 2025-го.

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Татьяна Демина