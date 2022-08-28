В Татарстане продлили действие программы стратегического управления талантами

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана продлили действие государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан» до 2025 года. До этого ее планировали завершить в 2024-м.

Согласно последним внесенным изменения, общий объем финансирования программы стратегического управления талантами в Татарстане составит 1,18 миллиарда рублей. Средства выделяются из республиканского бюджета. На 2022-й, 2023-й, 2024-й и 2025-й годы предусмотрено по 100 миллионов рублей.

С помощью программы к 2025 году в Татарстане хотят увеличить число педагогов, специалистов и тренеров, обученных и сертифицированных в качестве наставников для работы с детьми и молодежью, до 2 670. К этому же сроку количество предприятий и организаций, системно участвующих в реализации проектов по профориентации и самореализации, организаций профессиональный проб и стажировочных площадок для одаренных и талантливых детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет хотят увеличить до 110.

Фото: Максим Платонов (архив)

Это не первая программа, продленная властями Татарстана за последнее время. Так, до 2025 года в республике продолжится реализация Программы цифровой трансформации, развития обрабатывающих отраслей промышленности и некоторых других.



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Татьяна Демина