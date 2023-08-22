Исследование: авторитеты для казанцев — это родители, супруги и руководство

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Жители Казани больше всего доверяют точке зрения родителей, супругов и руководства на работе. Об этом говорят данные опроса сервиса SuperJob.

Большая часть респондентов прислушивается к мнению родителей (18%). Для 10% жителей Казани авторитет — вторая половинка. Причем если женщины чаще называли главным авторитетом мужей, то мужчины больше ценили мнение друзей.

Еще 10% казанцев — сами себе советчики. 5% опрошенных назвали авторитетом друзей, 3% — семью, для 2% важно мнение детей.

Каждый двадцатый полагается на мнение начальства, а вот коллег готов слушать только 1% респондентов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще 20% казанцев не встречали тех, кого готовы назвать авторитетом.

Напомним, недавно жители Казани рассказали, для каких профессий нужен высокий интеллект. Наибольшее число горожан (14%) считает, что развитым IQ должны обладать ученые. Практически столько же респондентов назвали врачей (13%). За ними следуют профессии айтишника (8%), инженера (5%), учителя (5%).



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Галия Гарифуллина