Жители Казани рассказали, для каких профессий нужен высокий интеллект

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Экономически активные казанцы поделились мнениями о том, представители каких профессий должны быть самыми умными. Опрос провел сервис SuperJob.

Наибольшее число горожан (14%) считает, что развитым IQ должны обладать ученые. Практически столько же респондентов назвали врачей (13%). За ними следуют профессии айтишника (8%), инженера (5%), учителя (5%). 2% опрошенных отметили, что важна не сфера работы, а должность: ответственные должности должны занимать сотрудники с высоким уровнем интеллекта. Меньше всего казанцев назвали профессии юриста и спасателя (по 1%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Каждый десятый опрошенный считал, что развитое мышление необходимо вне зависимости от сферы работы и должности.

Недавно исследование показало, что больше половины казанцев напрямую связывают престиж с доходом. В том, что престижная профессия — это в первую очередь высокооплачиваемая профессия, убеждены 55% казанцев. Мнения, что престиж профессии подразумевает уважение обществом, придерживаются 33%.

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Галия Гарифуллина