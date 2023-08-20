Турецкие стройкомпании за 50 лет реализовали в России проекты почти на $100 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Строительные компании Турции реализовали в России проекты на $97,9 млрд, свидетельствуют данные Минторга республики с 1972 года. Статистику министерства агентство Anadolu.



Согласно им, на долю России, до этого РСФР, приходится 20,3% всех проектов турецких подрядчиков за рубежом.

По состоянию на конец июля 2023 года стройкомпании Турции в 134 странах выполнили 11 768 проектов на $482 млрд.

Второе и третье места заняли Туркменистан и Ирак — в них строители реализовали проектов на $50,8 млрд и $33,2 млрд соответственно.

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Маргарита Головатенко