В Татарстане в понедельник ожидается сильный дождь, гроза и град
В Татарстане в понедельник, 21 августа, местами ожидается гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.
Локально возможен град. Ночью и утром местами пройдет сильный дождь. Возможны кратковременные усиления ветра до 15-20 м/с.
Татарстанцев предупреждали о дожде, граде и сильном ветре в субботу, 19 августа. В воскресенье, 20 августа, началось существенное снижение температурного фона.
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