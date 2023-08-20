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В Татарстане в понедельник ожидается сильный дождь, гроза и град

16:25, 20.08.2023
В Татарстане в понедельник ожидается сильный дождь, гроза и град
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в понедельник, 21 августа, местами ожидается гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.

Локально возможен град. Ночью и утром местами пройдет сильный дождь. Возможны кратковременные усиления ветра до 15-20 м/с.

Татарстанцев предупреждали о дожде, граде и сильном ветре в субботу, 19 августа. В воскресенье, 20 августа, началось существенное снижение температурного фона.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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