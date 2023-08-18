В Татарстане в субботу ожидается гроза, град и сильный ветер

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в субботу, 19 августа, ожидается ухудшение погоды — гроза, град и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу, гроза и ветер порывами до 15—20 метров в секунду возможны в субботу утром и днем местами. Град может выпасть локально.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, из-за северных воздушных потоков в Татарстане в воскресенье, 20 августа, начнется существенное снижение температурного фона. Ночью ожидается от +7 до +12 градусов. Днем прогнозируется от +20 до +25°С.



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Татьяна Демина