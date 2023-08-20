Ракету «Союз» с кораблем «Прогресс МС-24» вывезли на стартовый стол Байконура

Ракету- носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-24» установили на стартовый стол космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе.



— После установки в вертикальное положение на стартовом комплексе 31-й площадки специалисты Роскосмоса продолжили готовить ее к пуску, — сказано в telegram-канале госкорпорации.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-24» намечен на 04.08 мск 23 августа. Через двое суток после старта он сблизится с Международной космической станцией (МКС) и причалит к служебному модулю «Звезда».

Первый запуск ракеты-носителя «Союз-5» запланирован на декабрь 2025 года. Рассчитывается, что создание ракеты-носителя «Союз-5» должно завершиться 25 ноября 2025 года. К августу должны завершить монтаж оборудования на космодроме «Байконур». На 24 декабря 2025 года намечен пуск №1 КРК «Союз-5».



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Маргарита Головатенко