Первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» состоится в 2025 году

Первый запуск ракеты-носителя «Союз-5» запланирован на декабрь 2025 года, такую информацию представили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на АО «РКЦ «Прогресс» в Самаре.



Мишустину показали цех сборки и испытаний «Союз-5», после чего представили информацию о перспективах развития всего центра «Прогресс», который ведет разработку ракеты-носителя.

Рассчитывается, что создание ракеты-носителя «Союз-5» должно завершиться 25 ноября 2025 года. К августу должны завершить монтаж оборудования на космодроме «Байконур». На 24 декабря 2025 года намечен пуск №1 КРК «Союз-5».

В 2019 году предприятие «Роскосмоса» НПО «Энергомаш» начало производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Такие двигатели предназначены для первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5» и сверхтяжелой ракеты «Енисей».

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Маргарита Головатенко