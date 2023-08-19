На этой неделе в трех районах Татарстана завершили ремонт фельдшерско-акушерских пунктов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе завершили ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в трех районах Татарстана. Речь идет о Менделеевском, Черемшанском и Лаишевском районах республики, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

Он уточнил, что в сфере здравоохранения реализуются две программы. Из них на 89% закрыт объем работ по строительству 53 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

На 77% выполнены работы по строительству четырех поликлиник. В работе у подрядчиков сейчас находятся две поликлиники в Казани.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе стало известно, что капитальный ремонт стационара городской клинической больницы №16 в Московском районе Казани завершат в первом квартале 2024 года. Работы выполнены на 70%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов