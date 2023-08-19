Эксперты рассказали о росте платежа по ипотеке более чем на 13%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Повышение ипотечных ставок на 2% приведет к заметному росту ежемесячных платежей по кредитам. Он вырастет более чем на 13%, считают эксперты федеральной компании «Этажи».

Как объяснила заместитель руководителя ипотечного департамента компании Татьяна Решетникова, при первоначальном взносе 15% и сроке кредитования 20 лет рост ставок на 2% с 11,5 до 13,5% приведет к увеличению ежемесячного платежа по ипотеке на 13,22%, а переплата по кредиту вырастет на 21,69%.

— Чтобы компенсировать удорожание ипотеки, будет достаточно найти квартиру с дисконтом 9,92%, в таком случае и ежемесячный платеж по ипотеке и переплата останутся на прежнем уровне, как при кредите под 11,5%, а при сроке кредитования 10 лет скидка должна быть не менее 6,52%, — приводят ее слова «Известия».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко полагает, что в России возможен всплеск покупательской активности на рынке жилья. Это связано с тем, что ключевые процентные ставки были повышены впервые за много лет.

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Айрат Назипов