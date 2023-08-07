Аналитик прогнозирует рост спроса на ипотеку в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России возможен всплеск покупательской активности на рынке жилья. Это связано с тем, что ключевые процентные ставки были повышены впервые за много лет, заявил в беседе с «РИАМО» руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.



По его словам, некоторым крупным банкам уже удалось поднять ставки по ипотеке на 0,2—0,9 п.п.

— И хотя в целом повышение ставок в пределах 1 п. п. значительного влияния на стоимость кредитов не оказывает, заемщики воспринимают такие вещи близко к сердцу, — подчеркнул он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Лепченко добавил, что, по его мнению, это особенно актуально сейчас, когда ставки по ипотеке достигли и даже превысили «психологически важную отметку в 12%».

По его словам, если в будущем ставки по ипотеке будут расти, то это окажет давление на спрос и стоимость покупки жилья. Причиной этого является всплеск искусственной активности в ситуации, когда платежеспособность покупателей ограничена.

Спрос стабилизируется позже, поскольку люди больше не смогут брать дорогие ипотечные кредиты на покупку дорогих квартир. В связи с этим продавцы начнут пересматривать свои ценники.

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Елизавета Пуншева