Sabah: Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут встретиться в России

Российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу в России. Об этом пишет газета Sabah.

При этом возможную дату встречи издание не называет.

В свою очередь, главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил, что Анкара продолжает подготовку к предстоящему визиту Владимира Путина, сообщает CNN Turk.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале августа Эрдоган и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого стороны договорились о визите российского президента в Турцию. Эрдоган заявил Путину, что Анкара продолжит прикладывать интенсивные усилия для возобновления зерновой сделки.

В конце июля помощник российского президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявлял, что Владимир Путин может посетить Турцию, Индию и Китай в этом году.

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Айрат Назипов