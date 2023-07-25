Юрий Ушаков рассказал о планах Владимира Путина посетить Индию, Китай и Турцию

Президент России Владимир Путин может посетить Турцию, Индию и Китай в этом году. Об этом сообщил его помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

— Был упомянут август, упоминались и другие варианты, но мы конкретно к этой работе еще не приступили. Хотя мы имеем в виду, что наш президент обещал Эрдогану приехать в Турцию. Обещание было дано сразу после победы президента Турции на последних выборах, — передает его слова ТАСС.

В сентябре в Нью-Дели состоится саммит Группы двадцати (G20). Российский лидер уже получил приглашение. По словам Ушакова, визит Владимира Путина не исключается.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В октябре президент может посетить КНР, где будет проходить форум «Один пояс — один путь».

Напомним, Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР. Туда прибудут лидеры Китая, Бразилии, Индии и ЮАР. Россию в очном формате представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Российский лидер примет участие в саммите по видео-конференц-связи.

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Айрат Назипов