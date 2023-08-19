Впервые за 20 лет Армения получила торговый профицит в торговле с Россией

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Армения в первом полугодии 2023 года впервые экспортировала в Россию больше товаров, чем импортировала, получив торговый профицит в $210 млн. Это произошло впервые с 2003 года, подсчитало «РИА Новости» данные армянской таможни.

По информации агентства, это произошло благодаря резкому росту экспорта Армении: в этом году поставки товаров подскочили втрое — до $1,6 млрд. Импорт товаров из России вырос на 28%, до $1,5 миллиарда.

За первое полугодие 2023 года товарооборот двух стран достиг $3,1 млрд, что является рекордом.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В апреле прошлого года глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что товарооборот между Россией и Арменией надо рассчитывать не в долларах, а в других валютах. Он уточнял, что Россия остается ведущим торговым и инвестиционным партнером Армении. Ее доля во внешней торговле превышает 30%.

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Айрат Назипов