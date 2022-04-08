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Лавров заявил о необходимости оценивать товарооборот России и Армении «в других валютах»

16:17, 08.04.2022
Лавров заявил о необходимости оценивать товарооборот России и Армении «в других валютах»
Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что товарооборот между Россией и Арменией надо рассчитывать не в долларах, а в других валютах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы МИД, объем торговли между странами в 2021 году составил больше $2,6 млрд. Он добавил, что насчет возможного подсчета в других валютах Россия и Армения договорятся потом.

Затем Лавров напомнил, что Россия остается ведущим торговым и инвестиционным партнером Армении. Ее доля во внешней торговле превышает 30%. Министр отметил возвращение товарооборота стран в прошлом году после спада, вызванного коронавирусом.

Фото: Илья Репин

На днях пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет торопиться с переходом на оплату в рублях за экспортные товары. По его словам, это должна быть абсолютно продуманная, планомерная и тщательно выверенная работа.

Дарья Акимова
Экономика

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