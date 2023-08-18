Правительство расширило перечень медработников, получающих спецвыплаты

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Правительство России расширило перечень медицинских работников, получающих специальные выплаты, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.



Теперь в перечне содержится пункт, согласно которому специальные социальные выплаты будут получать в том числе «медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием».

Размер выплат составит от 14,5 тысячи рублей до 18,5 тысячи рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В июне Министерство здравоохранения России подготовило проект постановления, по которому расширяется перечень получателей специальных социальных выплат для медработников.

В 2025 году в России планируют перейти на новую систему оплаты труда медицинских работников.

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Маргарита Головатенко