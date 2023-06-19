Минздрав предложил расширить категории получателей спецвыплат для медработников

Министерство здравоохранения России подготовило проект постановления, по которому расширяются получатели специальных социальных выплат для медработников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Согласно проекту постановления, спецвыплаты в размере 11,5 тысячи рублей смогут получать врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, осуществляющие прижизненные гистологические и цитологические исследования.

Проект документа предлагает установить выплаты медработникам с высшим немедицинским образованием, которые работают преимущественно в первичном звене здравоохранения в клинико-диагностических лабораториях. Их будут распределять на работников центральных районных, районных и участковых больниц, на работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по территориальному принципу прикрепленному населению. Охват выплатами в этом случае составит порядка 3 тыс. работников с высшим немедицинским образованием.

За счет средств бюджетов регионов рекомендовано установить специальные соцвыплаты для работников, оказывающих не входящую в базовую программу ОМС скорую медицинскую помощь и первичную медико-санитарную помощь, включая диспансерное наблюдение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кабинет министров Татарстана в апреле установил специальные социальные выплаты для медицинских работников, которые оказывают не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь и первичную медико-санитарную помощь, включая диспансерное наблюдение по основному заболеванию. Выплата не распространяется на руководителей медорганизаций и их заместителей. Она устанавливается для медиков, работающих в государственных медорганизациях, подведомственных Минздраву республики.



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Маргарита Головатенко