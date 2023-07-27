Больше половины казанцев напрямую связывают престиж с доходом

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В том, что престижная профессия — это в первую очередь высокооплачиваемая профессия, убеждены 55% казанцев. О том, что престиж профессии подразумевает уважение обществом, считают 33%, следует из опроса сервиса SuperJob.

Примечательно, что чаще всего престижность с деньгами связывают казанцы от 35 до 44 лет (65%). При этом чем выше доход респондентов, тем чаще они убеждены, что престижная работа — это работа, уважаемая обществом.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Сферу IT назвали самой престижной 16% респондентов. Еще 13% считают, что таковой является медицина, а 8% упомянули военнослужащих.

Треть жителей Поволжья считает, что программист — самая престижная профессия. В тройку лидеров также вошли директор (14%) и президент (9%).

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Елизавета Пуншева