В Кукморском районе Татарстана заметили медведя на дороге
В Кукморском районе Татарстана заметили медведя на дороге, видеозаписью с «Реальным временем» поделился читатель.
На кадрах медведь бежит по полю, а затем перебегает дорогу и скрывается в кустах.
В июле в Татарстане участились случаи наездов на диких животных. В Госкомитете республики по биоресурсам автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и быть внимательными, обращать внимание на знаки, информирующие о местах вероятного появления диких животных.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Проголодавшийся медведь очень опасный.
А как легко бежит!
Километров 40?