В Кукморском районе Татарстана заметили медведя на дороге

Фото: скриншот realnoevremya.ru/очевидцы

В Кукморском районе Татарстана заметили медведя на дороге, видеозаписью с «Реальным временем» поделился читатель.

На кадрах медведь бежит по полю, а затем перебегает дорогу и скрывается в кустах.

В июле в Татарстане участились случаи наездов на диких животных. В Госкомитете республики по биоресурсам автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и быть внимательными, обращать внимание на знаки, информирующие о местах вероятного появления диких животных.



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Маргарита Головатенко