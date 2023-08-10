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В Кукморском районе Татарстана заметили медведя на дороге

10:58, 10.08.2023 1
В Кукморском районе Татарстана заметили медведя на дороге
Фото: скриншот realnoevremya.ru/очевидцы

В Кукморском районе Татарстана заметили медведя на дороге, видеозаписью с «Реальным временем» поделился читатель.

На кадрах медведь бежит по полю, а затем перебегает дорогу и скрывается в кустах.

В июле в Татарстане участились случаи наездов на диких животных. В Госкомитете республики по биоресурсам автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и быть внимательными, обращать внимание на знаки, информирующие о местах вероятного появления диких животных.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:33
    Однако...
    Проголодавшийся медведь очень опасный.
    А как легко бежит!
    Километров 40?
    Ответить
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