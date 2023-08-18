Авиакомпания Azur Air засудила аэропорт «Бегишево» за поломку самолета Boeing

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Из-за поломки самолета пострадали иркутские пассажиры, находившиеся в Дубае

Российская авиакомпания Azur Air отсудила у аэропорта «Бегишево» более полумиллиона рублей за поломку самолета Boeing 757. Дело рассмотрел Арбитражный суд Татарстана. Третьей стороной в разбирательстве выступала страховая компания «Согласие».

В материалах дела говорится, между авиакомпанией и аэропортом в 2017 году было заключено соглашение, которое предполагает обслуживание пассажиров, перрона, а также воздушных судов. В этом же договоре прописан и такой пункт, как буксировка самолетов.

Инцидент произошел в декабре 2019 года. В аэропорту «Бегишево» стоял тот самый Boeing 757 авиакомпании Azur Air, ночью его готовили к рейсу в Дубай — работники аэропорта должны были отбуксировать его с одной стоянки на другую, чтобы провести противообледенительную обработку. Но во время перевозки произошло разрушение буксировочной серьги на передней стойке самолета. В связи с этим инцидентом было инициировано расследование специальной комиссии, куда вошли представители аэропорта, авиакомпании и эксперт из Росавиации.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В отчетах комиссии было указано, что из-за происшествия самолет в Дубай был задержан, авиакомпании пришлось обеспечить перевозку, питание пассажиров и экипажа. А в связи с тем, что рейс из «Бегишево» задержался, пострадали еще и те, кто должен был вылететь этим же самолетом из Дубая в Иркутск — их содержание обошлось Azur Air в 4 тысячи долларов.

Воздушный перевозчик возложил ответственность за поломку самолета на аэропорт «Бегишево». Отправил им претензию, но в воздушной гавани ее проигнорировали. Поэтому дело и дошло до суда.

Как пояснили представители аэропорта на заседании, сначала их работники буксировали самолет по прямой 15-20 метров, затем тягач начал поворачивать влево, и в этот же момент произошла поломка. По команде руководителя буксировочной бригады экипаж поставил воздушное судно на стояночный тормоз. Рабочие провели осмотр «Боинга» и обнаружили разрушение обеих проушин буксировочной серьги. Повреждение было зафиксировано экипажем в бортовом журнале (TLB) воздушного судна.

Однако в отчетах комиссии, которая была собрана для разбирательства в ЧП, указано, что работники аэропорта для буксировки «Боинга» использовали несертифицированный буксировочный пин, тем самым нарушив правила перевозки самолета. Именно это и привело к поломке. В ответ на это представители «Бегишево» акцентировали внимание на том, что в материалах расследования отсутствует экспертная оценка вероятности разрушения и работоспособности элементов и агрегатов воздушного судна. Однако этот довод в суде признали необоснованным. Представители татарстанской воздушной гавани также пытались сослаться и на аналогичное судебное дело Azur Air с иркутским аэропортом, тогда тоже произошло ЧП при буксировке самолета, но и этот довод суд не принял.

Аэропорту придется компенсировать убытки

Разбирательства между сторонами шли с прошлого года, и наконец решение было вынесено не в пользу аэропорта. Арбитражный суд решил, что «Бегишево» должно будет выплатить Azur Air компенсацию за поломку самолета в 185 тысяч рублей и 4 тысячи долларов по действующему курсу (373 тысячи рублей). «Реальное время» также направило запрос в пресс-службу воздушной гавани, чтобы узнать, будут ли они оспаривать судебное решение, там нам уклончиво ответили, что дальнейший ход дела можно отсматривать на сайте судов. А вот по поводу сотрудничества с компанией Azur Air в «Бегишево» сообщили следующее:

— В текущем сезоне рейсы авиакомпании Azur Air из аэропорта Бегишево не выполняются, — рассказали в пресс-службе.

Кроме этого, был направлен запрос и в Azur Air для того, чтобы узнать, отремонтирован ли самолет и продолжится ли сотрудничество с татарстанским аэропортом.

realnoevremya.ru (архив)

Добавим, что в сентябре прошлого года в «Бегишево» произошло другое ЧП. Экипаж самолета Cessna-172S выполнял учебно-летную практику, при заходе на посадку в аэропорт не выпустил шасси, что привело к повреждению самолета при приземлении. В результате чего причинен ущерб на сумму более 3,5 млн рублей. Тогда никто не пострадал, а пилот легкомоторного самолета получил штраф в 50 тысяч рублей.

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Александр Зарипов