В Татарстане оштрафовали пилота за повреждение самолета в аэропорту Бегишево

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центрального МСУТ СКР

Пилот самолета Cessna-172S, который повредил воздушное судно в аэропорту Бегишево, отделался штрафом. Такое решение принял Тукаевский районный суд, признавший его виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следствием и судом установлено, что вечером 20 сентября 2022 года экипаж в составе пилота-инструктора и пилота-курсанта на легкомоторном самолете, выполняя учебно-летную практику, при заходе на посадку в аэропорт Бегишево не выпустил шасси, что привело к повреждению самолета при приземлении. В результате чего причинен ущерб на сумму более 3,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, пилот получил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, что в результате инцидента никто не пострадал. Самолет оперативно эвакуировали со взлетно-посадочной полосы аэропорта.

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Айрат Назипов