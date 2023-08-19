За год в Татарстане предложений на сдачу в прокат спецтехники стало больше на 21,6%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Предложение аренды спецтехники в республике за январь — июль 2023 года выросло на 21,6% по сравнению с первым полугодием 2022 года. Наблюдается также повышение спроса на 24,2%. Это выяснили аналитики онлайн-платформы «Авито».

Чаще всего татарстанцы предлагали аренду подъемной техники (16,9%). Помимо нее, в республике в объявлениях часто фигурировали грузовой транспорт (15,9%) и дорожно-строительная техника (13,2%). Замыкают рейтинг землеройная техника (10,5%) и погрузочная техника (8,2%).

Помимо Татарстана, активно сдают в прокат спецтехнику в Московской области (28,1% от всех предложений в России), Ленинградской области (9,4%) и Краснодарском крае (5,2%).

Напомним, недавно исследование показало, что в Татарстане за год в два раза вырос спрос на краткосрочную аренду загородных объектов. По сравнению с июлем прошлого года объем доступных на платформе лотов в республике увеличился на 38%, а спрос на краткосрочную аренду загородных объектов — на 57%.

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Галия Гарифуллина