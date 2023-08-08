В Татарстане за год в два раза вырос спрос на краткосрочную аренду загородных объектов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за 2023 год увеличился спрос на краткосрочную аренду загородных объектов, сообщают аналитики сервиса «Авито Недвижимости», подведя итоги за июль этого года на рынке краткосрочной аренды загородной недвижимости в республике.

По сравнению с июлем прошлого года объем доступных на платформе лотов в республике увеличился на 38%, а спрос на краткосрочную аренду загородных объектов — на 57%.

Уточняется, что за месяц спрос на такие объекты на платформе вырос на 95%, предложение — на 6%, а средняя цена за сутки осталась на уровне 7 тысяч рублей, как и месяц назад. Больше всего выросли цены на аренду домов (+20%, с 5 до 6 тысяч рублей в сутки), чуть меньше — на коттеджи (+13%, с 8 до 9 тысяч рублей). А вот цена за сутки проживания упала у таунхаусов (-26%, с 5,2 до 3,9 тысяч рублей) и дач (-14%, с 3,5 до 3 тысяч рублей).

В целом, по России спрос на посуточную аренду загородных объектов за месяц вырос в 32 из 33 регионов, самая заметная динамика в Алтайском крае (+192%), Дагестане (+163%), Иркутской (+160%) и Челябинской областях (118%).

скриншот realnoevremya.ru исследования «Авито Недвижимость»

Предложение загородных объектов для посуточной аренды на платформе выросло в 25 из 33 регионов: больше всего новых объектов по сравнению с июнем 2023 года прибавилось в Крыму (+21%), Иркутской (+17%), Воронежской (+16%) и Ростовской областях (+11%), Алтайском крае (+11%), Волгоградской области и Краснодарском крае (+10% в обеих). А вот сильнее всего предложение сократилось в Ленинградской (-5%) и Кировской областях (-2%).

Цены на посуточную аренду таких объектов за месяц не изменились в 22 из 33 регионов, причем, в шести они выросли, а в пяти — снизились.

Сильнее всего цены упали в Иркутской (-20%), Омской и Брянской областях (-7% в обеих), Смоленской и Волгоградской областях (-4% в обеих). А подорожали в в Краснодарском крае (+17%), Челябинской (+11%) и Московской областях (+10%), Новосибирской, Ярославской (+9% в обеих) и Ульяновской областях (+6%).

В Татарстане во II квартале 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом спрос на покупку загородной недвижимости возрос на 16%. Об этом сообщает пресс-служба «Авито. Недвижимость». В то же время, количество предложений загородных объектов за тот же период также увеличилось на 16%. Число дач возросло на 47%, домов — на 13%, коттеджей — на 4%, таунхаусов — на 7%.



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Илина Хакимова