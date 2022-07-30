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«Ведомости»: OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса за 1 евро

19:35, 30.07.2022
«Ведомости»: OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса за 1 евро
Фото: Максим Кокунин

Немецкая OBI GmH подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже им шести юридических лиц магазинов OBI, сумма договора, подписанного 27 июля, составила 1 евро, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

На первом этапе 40% долей в фирмах, которые связаны с сетью магазинов, перейдут группе инвестиционно-строительных компаний ГИСК Max. 60% получит бизнесмен и представитель австрийской группы компаний Supernova Йозеф Лиокумович.

ФАС одобрила закрытие сделки за 1 евро. Инвестиции, необходимые для возвращения российских OBI нормальной, оцениваются в 4 млрд рублей.

В апреле «Группа инвестиционно-строительных компаний MAX» сообщала о планах приобрести OBI.

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Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляОбществоВласть

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