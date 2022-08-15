Новый владелец OBI в России рассказал, что купил сеть за 600 рублей

Фото: Максим Кокунин

Бизнесмен Йозеф Лиокумович, получивший подконтрольный пакет бизнеса OBI (60% компании), приобрел его за 600 рублей, рассказал он в интервью Forbes.



Предприниматель утверждает, что OBI — «это экономически здоровая, замечательная компания», но «ее надо поставить на ноги». По его словам, бизнес ушел за бесценок не просто так: в него «надо много вкладывать, наводить порядок», убытки оценили в размере 2,5 млрд рублей из-за закрытых магазинов.



Также он отметил, что у российской сети была задолженность более €30 млн перед материнской компанией, но ее урегулировали. Есть и другие иски по долгам от российских компаний, с ними сейчас разбираются, многие договоры, которые привели к искам, были заключены против интересов компании, утверждает Лиокумович.

До пандемии бизнес оценивался в €100 млн. Кто стал владельцем остальных 40%, не уточняется.

Фото: пресс-служба OBI

Немецкая OBI GmH подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже им шести юридических лиц магазинов OBI, сумма договора, подписанного 27 июля, составила 1 евро. ФАС одобрила закрытие сделки. Инвестиции, необходимые для возвращения российских OBI к нормальной операционной деятельности, оцениваются в 4 млрд рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко